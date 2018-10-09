捍衛習核心！中國官方證實孟宏偉是「他」的人馬

中國公安部昨（8）日證實，前公安部副部長孟宏偉（左）為周永康（右）人馬且同為因涉貪被逮。（路透，本報合成）

2018-10-09 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕前國際刑警組織主席孟宏偉從法國回中國後被捕，他原任職的公安部副部長職位被拔，公安部昨（8）日證實，孟為「周永康」人馬，且同為因涉貪被逮，不但抨擊孟「咎由自取」，還揚言會對他「嚴肅追究與嚴厲懲處」。

中國公安部新聞稿指出，部長趙克志8日親自通報孟宏偉「收受賄賂」，整個公安部共產黨委員們均表示，孟會有遭調查、監禁的下場「完全是其一意孤行、咎由自取的結果」，文中強調官方絕不允許官員以特權違反法律，「絕不允許以權謀私」。

但接著新聞稿卻話鋒一轉，提到公安部存在的目的是要「忠誠」、「擁戴」、「維護」、「捍衛」以「習近平同志為核心的黨中央」，鞏固獨裁政權，力求成為使習近平開心的公安隊伍，對於習的思想與領導方針決不動搖，同時加強要求內部人員的「政治品格」。

新聞稿最後重述孟宏偉貪腐罪行，影響共產黨與執政團隊的形象，當局「堅決徹底肅清周永康流毒影響」，並呼籲人們不要隱瞞發生在生活周遭的「腐敗」現象，「真正過好家庭關、親情關」，警告所有「敵對勢力」進行的各式「顛覆活動」，必將受到官方嚴密監視與重擊。