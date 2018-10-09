非洲薩赫勒五國集團集結兵力 將再對恐怖份子發動3場攻擊

薩赫勒五國集團（G5 Sahel）聯合反恐部隊則負責打擊區域內的恐怖主義，國際犯罪組織與人口販賣等行動。（歐新社）

2018-10-09 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕法國國防部長弗洛朗絲·帕利（Florence Parly）8日表示，非洲的薩赫勒五國集團（G5 Sahel）的聯合反恐部隊正在進行集結工作，在未來幾周內將對聖戰恐怖份子發動3項攻擊行動。

綜合外媒報導，帕利指出，雖然目前聯合部隊的準備仍顯不足，但並不表示聯合部隊毫無戰鬥能力；自聯合部隊成立以來已經進行6場軍事行動，而之後也預計會再進行3項軍事行動。

薩赫勒五國集團（G5 Sahel）是由法國幫助下成立的區域合作組織，旨在改善西非的發展與加強安全方面的合作，由布吉納法索、查德、馬利、茅利塔尼亞與尼日等5國在2014年所組成，薩赫勒五國集團聯合反恐部隊則負責打擊區域的恐怖主義，國際犯罪組織與人口販賣等行動；不過長期因為資金缺乏導致其影響力有限，先前籌集的國際挹注資金僅4.14億歐元到位，僅占整體的25%（約新台幣147億元）。

聯合反恐部隊預計兵力為5000人，目前已集結了4500多人，不過日前位在馬利中部塞瓦雷（Sevare）的聯合部隊總部，在今年6月29日遭據稱與基地組織有關的恐怖份子以汽車炸彈、機槍等重型武器發動攻擊，造成6死與多人受傷；歐盟已承諾會協助在馬利重建總部，美國也答應會給所有參與國家提供6000萬美元（約新台幣18億元）的雙邊協助。