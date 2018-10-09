中國虐童狠父「出租子女」掩護小偷 每年收租金2萬多元

2018-10-09 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南商城縣日前爆出一起虐童案，男子劉明舉與妻子李少菊先後生育8名子女，卻多次綑綁、虐待，甚至將他們「出租」給犯罪集團，為竊盜行動打掩護，事件經鄰居舉報後曝光，最終劉明舉被剝奪監護權，目前除了長子和外婆同住，其他孩子們已被送往福利院。

據《梨視頻》報導，在劉家生下的8名孩子中，排名第二的女兒被拐，另一個孩子則意外身亡，而剩下的6人中有5人曾被劉明舉出租給小偷，協助掩護竊盜行動，每個孩子每年「租金」從起初的400元人民幣起跳，後來漲到5000元人民幣（約新台幣2萬2500元）。劉明舉表示，這份工作是熟人介紹的，正因為這段經歷，老五和老六學會開鎖、偷竊等壞習慣，為避免他們出去做壞事，才把他們綁在床上毆打，「不然放出去就會出大問題。」

針對虐待子女的行徑，劉明舉辯稱自己是「很善良的人」，他不是「打」而是在「管理」。不過孩子們在接受訪問時表示，劉明舉會反綁他們的雙手，有時還會把他們吊起來打，就連平常睡覺也是自己在外面找紙箱當床。

報導指出，據當地村委會掌握的情況，劉明舉曾當過3年兵，有暴力傾向，經常打罵罹患精神疾病的妻子、對子女施虐；而他家是低收入戶，每1名子女能為他帶來252元人民幣（約新台幣1100元）的補貼，早年曾威脅村委會讓他「超生」。

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