人口不均太嚴重 澳政府擬禁止移民住雪梨、墨爾本

由於澳洲人口嚴重集中在雪梨與墨爾本兩大都市，澳洲政府計畫，可能要限制部分移民前5年不可居住在熱門城市。（資料照，美聯社）

2018-10-09 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲是許多人計畫移民的首選之地，但由於澳洲人口嚴重集中在雪梨與墨爾本兩大都市，澳洲政府計畫，未來可能會限制部分移民前5年不可居住在熱門城市。

綜合外電報導，澳洲政府今日表示，由於澳洲2500萬人口當中，有大約2/5都居住在雪梨與墨爾本，人口分布嚴重不均，他們計畫將替外來移民的簽證加上附加條件，讓部分移民在5年內只能居住在雪梨、墨爾本、昆士蘭省（Queensland）東南部等人口密集區之外的地方，但家庭團聚與雇主擔保的移民不在此限。

澳洲人口與城市建設部長塔吉（Alan Tudge）表示，澳洲的人口問題不是數量太多，而是分布不均，「我已經和南澳省（South Australia）的省長談過，省長希望每年能有2萬人進入南澳省，以利當地發展」，還有其他地區也需要人口遷入以幫助成長。

但澳洲勞工就業領域的權威，前議員奧康納（Brendan O'Connor）表示，這項政策只會造成勞動力過剩、工資下降，因為澳洲許多發展較慢的地區並沒有足夠的就業機會，比較好的方法應該是增加地方就業機會，提高移民留下的誘因。