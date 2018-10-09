以前讓別人失蹤現在「被失蹤」 孟宏偉被拘網友反應兩極

國際刑警組織前中國籍主席孟宏偉上月底返國後即失蹤，中國官方7日深夜宣布，孟宏偉涉嫌違法，正接受調查。（美聯社）

2018-10-09 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前中國籍主席孟宏偉上月底返國後即失蹤，引發國際關注多日後，中國官方7日深夜宣布，孟宏偉涉嫌違法，正接受調查。此事諷刺又尷尬，抓國際逃犯的一號人物竟然「被失蹤」，戲劇性變化也引來網友兩極評論。

法廣（rfi）報導，孟宏偉「被失蹤」消息曝光後，他的妻子7日在法國里昂召開記者會，公開向國際社會求援，指出此事攸關公平正義、國際社會和祖國的人民。此舉在海外中國人圈子獲得不少同情，不少網友給予理解和肯定，但也出現不少反面評論，亦有網友諷刺這就是個「國際大笑話：一個經常讓別人失蹤的人自己被失蹤」。

發表反面評論的網友們表示，「只有他們自己被迫害時，才會想到自由民主法制人權。他們在迫害老百姓時把人權法制當成洪水猛獸」、「為虎作侲，自己亦不能避免，一個不講法治的國家，每個人命運都是一樣，不得善終」、「她丈夫當初抓人時有依法辦事嗎？一切都是因果相報，之前不是不報，只是時候未到」。

網友們也指出，「如不是敗於習近平之手，他老婆不會求於民主社會。他們在得勢時想過中國人民或被共產黨追捕的良心人士嗎？」、「作為一個女人，同情她失去丈夫的痛苦境遇；作為一個邪惡政權高官的老婆，我鄙視她裝腔作勢的追求正義。屠刀砍在自己脖子上才知道後悔，太晚了」。

有部分網友則對孟妻表達支持，「無論孟宏偉過去做了什麼，我們仍要支持孟太太起來反抗」、「不是同情，所有人在萬惡的制度下都是受害者。希望有料爆出，拆牆中， 哪怕只是抽一塊磚都是好的」、「孟是罪有應得、死有餘辜。但是，他妻子在失勢後，敢於反戈一擊，還是比那些甘願束手就擒的人勇敢，值得表揚」。