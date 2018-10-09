誰干涉別國內政？ 中國外交部又氣噗噗斥美國

2018-10-09 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統麥克·彭斯（Mike Pence）前幾天公開演講指控中國干涉美國內政，引起中方強烈反彈；中國外交部發言人陸慷今（9）日再次反嗆「到底是誰動輒干涉別國內政」？陸慷還「奉勸」美國停止對中國的「無端誣衊和指責」，停止干涉別國內政，停止損害中美關係的言行。

中國外交部在今天（9日）舉行例行記者會時，有記者針對前幾天彭斯（Mike Pence）演講中指責中方干涉美國內政與期中選舉，昨天中國國務委員兼外交部長王毅在會見美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）時當面予以駁斥一事提問。

陸慷表示，對於美國的無端指控，中國一開始就表明嚴正的立場，指出這純屬捕風捉影、無法接受；國務委員兼外交部長王毅在昨天會面美國國務卿龐皮歐時，也強調中方對這件事上光明磊落、問心無愧。

他指出，中國歷來堅持不干涉內政原則，也沒有興趣去干涉美國的內政與選舉；而美國聲稱「中國媒體在美國當地媒體購買付費版面發表文章是干涉美國內政」的指控，事實是中國媒體跟美國媒體之間是合法、正常合作，並不違反美國法律，很多國家都這麼做；陸慷最後強調，「到底是哪個國家動輒干涉別國內政，國際社會早就看得很清楚；奉勸美方停止對中國的無端誣衊和指責，停止干涉別國內政，停止損害中美關係的言行。」