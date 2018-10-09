大勝年輕人！ 107歲世界最高齡理髮師手穩下刀快

107歲的曼西內利已經剪了94年的頭髮，被認證是全球最年長的理髮師。（圖擷取自La Stampa網站）

2018-10-09 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市一名理髮師曼西內利（Anthony Mancinelli）現年107歲，自11歲開始從事理髮工作，現在則在「神剪」（Fantastic Cuts）理髮廳當全職理髮師，一週上班5天，每天中午到晚上8點，從未請過病假，而他在2007年96歲時，被《金氏世界紀錄》認證為全球最高齡理髮師。

據《紐約時報》報導，高齡的曼西內利即使不戴眼鏡，操刀剪髮的手依舊很穩且技術精湛，有些顧客已經讓曼西內利理髮超過50年。理髮廳老闆迪內札（Jane Dinezza）表示，有些年輕設計師會背痛、膝蓋痛，但他站那麼久，身體從未受傷過，「而且他剪起頭髮也比20歲的『小朋友』快，當那些年輕人坐在角落滑手機休息時，他仍在繼續工作。」

報導指出，曼西內利相伴70年的妻子在2004年過世後，為了保持忙碌和樂觀，他選擇全心全意投入工作中，而他每天上班前都會去妻子的墳前探望。

據了解，曼西內利1911年出生於義大利，8歲時和家人移民紐約市，11歲到當地的理髮廳工作，沒有上學，專心朝全職理髮師的目標努力，而他在妻子過世後回歸獨居，現在無論是煮飯、洗衣或開車上班樣樣自己來，閒暇時還會修剪花園的灌木叢，讓迪內札不禁感慨「這太瘋狂了」。