中國大媽扮紅衛兵墨爾本賀十一國慶 網友驚：群魔亂舞

2018-10-09 18:58
大量中國大媽聚集澳洲墨爾本，在現場樂隊的伴奏下手舞足蹈。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕中國10月1日至10月7日為其國慶假期，但有網友在推特上指出，9月30日已有大量中國大媽聚集澳洲墨爾本，身穿紅衛兵衣著在公眾場所，在現場樂隊的伴奏下手舞足蹈，影片曝光後被網友笑「群魔亂舞」。
從影片中能夠看到，一群大媽在中國樂隊前方的空地上，穿著整齊紅衛兵衣服，跟隨著音樂翩翩起舞，嘴裡嘟囔念著歌詞，旁邊則聚集大批中國民眾圍觀，許多人則拿出3C設備錄下奇異景象。
推特網友9月30日指出，當地中國人曾在2017年9月9日要辦「紀念毛澤東活動」，澳洲政府當時對此予以阻止，不料今年中國國慶前夕，中國人們再度聚集並高唱文化大革命時期歌曲，「沒人質疑，沒人出來阻止」，令當地民眾相當傻眼。
許多華人網友看完影片後，對此均不感認同，紛紛留言指出「要想根除只能等他們都死絕了」、「這些人是馬屁精，沒靈魂而已」、「共產黨是邪教，是邪靈附體」、「將這種狗日的全部遣回中國」、「大多數海外華人根本不屑參與吹棒共匪的任何活動」、「文革餘孽還沒有除淨，讓這些垃圾又出來現眼了」。
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他们在唱文革歌曲，周围这么多人，没人质疑，没人出来阻止。去年九月九号，墨尔本华人社团要举办一次纪念毛泽东活动，结果被当地政府阻止了。还有一年南海问题，上百个中国人在墨尔本植物园游行，他们举着红旗说南海是中国的— 吃饱了???????? （@Bilishe） 2018年10月1日
中国人无论在海外还是在猪圈，都无法停止崇拜党，毛，祖国，中华，大一统 pic.twitter.com/5yV34FwPYY