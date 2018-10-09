中國大媽扮紅衛兵墨爾本賀十一國慶 網友驚：群魔亂舞

大量中國大媽聚集澳洲墨爾本，在現場樂隊的伴奏下手舞足蹈。（圖擷取自推特）

2018-10-09 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國10月1日至10月7日為其國慶假期，但有網友在推特上指出，9月30日已有大量中國大媽聚集澳洲墨爾本，身穿紅衛兵衣著在公眾場所，在現場樂隊的伴奏下手舞足蹈，影片曝光後被網友笑「群魔亂舞」。

從影片中能夠看到，一群大媽在中國樂隊前方的空地上，穿著整齊紅衛兵衣服，跟隨著音樂翩翩起舞，嘴裡嘟囔念著歌詞，旁邊則聚集大批中國民眾圍觀，許多人則拿出3C設備錄下奇異景象。

推特網友9月30日指出，當地中國人曾在2017年9月9日要辦「紀念毛澤東活動」，澳洲政府當時對此予以阻止，不料今年中國國慶前夕，中國人們再度聚集並高唱文化大革命時期歌曲，「沒人質疑，沒人出來阻止」，令當地民眾相當傻眼。

許多華人網友看完影片後，對此均不感認同，紛紛留言指出「要想根除只能等他們都死絕了」、「這些人是馬屁精，沒靈魂而已」、「共產黨是邪教，是邪靈附體」、「將這種狗日的全部遣回中國」、「大多數海外華人根本不屑參與吹棒共匪的任何活動」、「文革餘孽還沒有除淨，讓這些垃圾又出來現眼了」。

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