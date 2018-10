2018-10-09 20:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國一項研究發現,勃起障礙其實與遺傳有關,男性的基因變異是造成勃起功能障礙的部分原因,擁有這種基因複製變異的男性,罹患勃起功能障礙風險比一般男性多出26%。

綜合報導指出,性功能障礙是中年、老年男性常見的疾病,過去被認為與神經、內分泌相關。而美國國家科學院學報(Proceedings of the National Academy of Sciences)期刊的研究更顯示,勃起障礙其實也與遺傳因素有關。男性的基因變異是造成勃起功能障礙的部分原因,擁有一種基因變異的男性,罹患勃起功能障礙風險比一般男生多26%。擁有兩個基因複製變異者,罹患勃起功能障礙風險則高出59%。

美國一份統計指出,男性平均勃起功能障礙風險為1/5,有1/3的勃起障礙風險都與基因有關。造成勃起功能障礙的還有其他因素,像是肥胖、抽菸、糖尿病與心血管疾病,如果可以克服這些因素,就能降低罹患勃起功能障礙的風險。