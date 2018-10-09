茲卡捲土重來！ 印度旅遊勝地「粉紅城市」爆發疫情

印度北部熱門旅遊聖地「粉紅城市」、拉賈斯坦邦的首府齋浦爾（Jaipur）近日爆發茲卡疫情。圖為齋浦爾的風之宮。（彭博）

2018-10-09 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部熱門旅遊聖地「粉紅城市」、拉賈斯坦邦的首府齋浦爾（Jaipur）近日爆發茲卡疫情，當局已派專家到當地設法控制疫情，並密切關注孕婦的情況。

《路透》報導，印度衛生部門表示，齋浦爾已有22人對茲卡病毒檢驗結果為陽性反應。由於感染茲卡病毒的孕婦可能誕下小頭症嬰兒，目前並未有預防疫苗，印度國民健康機構（NHM）正密切留意當地孕婦的情況。

這是印度第3次爆發茲卡疫情，2017年1月艾哈邁達巴德（Ahmedabad）首次傳出疫情，同年7月坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）發生第2起疫情。印度政府表示，這2次疫情爆發都被「成功控制」。

總部位於多倫多的國際旅遊者醫療救助協會（International Association for Medical Assistance to Travellers）建議，已懷孕的遊客應該推遲前往該地區的行程。齋浦爾、德里和泰姬陵所在阿格拉（Agra），被稱為印度旅遊的「金三角」。

茲卡病毒首次發現於1947年，2015年在巴西大爆發，成為流行疫情，有數千名嬰兒出生後罹患小頭畸形，是一種影響語言和運動功能的腦部缺陷。