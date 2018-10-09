送走「哥倫布日」 洛杉磯首度歡慶「原住民日」

美國加州洛杉磯市昨（8）日首度慶祝「原住民日」（Indigenous Peoples Day），而非傳統的「哥倫布日」（Columbus Day）。（歐新社）

2018-10-09 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯市昨（8）日首度慶祝「原住民日」（Indigenous Peoples Day），而非傳統的「哥倫布日」（Columbus Day）。

《路透》報導，過去洛杉磯每年10月的第2個星期一為「哥倫布日」，但作為美國第二大城，昨日起加入其他全美越來越多以「原住民日」取代「哥倫布日」的地方政府行列，以美洲原住民歷史與文化儀式紀念，而按慣例，節慶當天政府辦公室、法院、銀行和許多商家都關門休息一天。

洛杉磯當天的紀念活動以美洲原住民日出儀式揭開序幕，現場可見一些人穿著傳統服飾；而去年在市議會通過該項改變法案的主要發起人，同時也是懷恩多特民族部落（Wyandotte Nation）成員的歐法瑞爾（Mitch O'Farrell），也出席慶祝並在市中心引領一場5公里的路跑活動。

活動當晚則邀請到葛萊美獎得主黑眼豆豆合唱團（Black Eyed Peas）和美洲原住民搖滾樂團紅骨頭（Redbone）領銜獻唱，以戶外音樂會的方式劃下句點。

批評「哥倫布日」的人認為，義大利航海家哥倫布（Christopher Columbus）發現美洲新大陸的歷史敘述有誤。儘管哥倫布長久以來因將歐洲文明引進新大陸而獲讚揚，但現今學者承認哥倫布留下的影響遠遠複雜許多，包括對原住民的征服及奴役等。

此外據悉，美國雖在20世紀30年代開始，把「哥倫布日」定為國定假日；但現今，包括丹佛（Denver）、舊金山、西雅圖、鳳凰城及波特蘭等城市，以及夏威夷、佛蒙特、南達科他與明尼蘇達等州都已改成紀念「原住民日」。