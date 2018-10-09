俄「向東看」聯中抗美 俄媒：要警惕中國蠶食

俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）。（歐新社資料照）

2018-10-09 17:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近年推行「東向」政策，包括逐步提高人民幣外匯存底比率，以達到「去美元化」目的。但部分俄羅斯媒體及經濟領域人士認為，中國在本質上仍是共產體制，難以在社會主義制度與資本主義制度的再次對決中獲勝，俄中合作可能導致俄國遭中國蠶食。

自由亞洲電台報導，在俄羅斯外貿銀行行長安德烈．科斯京月初透露，總統普廷支持其「去美元化」建議後，許多歷經盧布大貶值、而將美元作為儲蓄貨幣和金融避險管道的俄國人大感焦慮，迫使科斯京澄清「去美元化」不代表禁用美元；美元的流通和使用由民眾自行選擇，不會有強制措施。

分析指出，「去美元化」政策是莫斯科當局「向東看」的結果，期望與北京聯手對抗美國為首的西方陣營，俄中除了拋售美國國債外，也試圖在能源進出口、邊境貿易等多個領域，加快棄用美元、改用本國貨幣結算的步伐。

然而，俄國經濟學副博士、律師葉夫根尼．伊米尼托夫認為，中共本質上仍是蘇共，執政體系也是複製前蘇聯政府的框架，差別在於蘇聯解體後，中共總結其經驗和教訓，再利用部分資本主義經濟手段，以獲得發展。另有分析認為，俄中抗美實為社會主義制度與資本主義制度的再次對決，中共雖「山寨」部分資本主義措施，但共產黨體制未變，將很難獲勝。

伊米尼托夫另指出，俄中體制的其中一個共同點就是，真正聰明和有能力的人無法在政府內生存下去，領導層不喜歡獨立思想的聰明人，僅需要聽話的人，如此的體制無法保持持續發展的活力，以及在經濟危機後重新迅速崛起的能力。

部分俄媒指出，俄方「東向」政策給了北京在「聯合抗美」旗幟下偷偷蠶食俄國的機會，如今北京就已藉由俄中友好，從俄國獲得過去未曾有的森林、能源、土地等資源，莫斯科當局正在慢慢將俄國拱手送給中國。