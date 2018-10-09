被自殺？涉嫌無人機暗殺委內瑞拉總統 議員跳樓不治

涉嫌暗殺委內瑞拉總統的議員阿爾班，於審判開始前在情報機構總部的拘留中心跳樓自殺。（美聯社）

2018-10-09 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉司法部長沙柏（Tarek William Saab）8日表示，涉嫌以無人機暗殺總統的反對派議員阿爾班（Fernando Alban），於審判開始前在情報機構總部的拘留中心跳樓自殺。反對黨認為案情不單純，政府要負起全責。

據《法新社》報導，沙柏向委內瑞拉國營電視台VTV表示，阿爾班原本待在情報機構總部的拘留中心，告訴警方他要去廁所後，就從10層樓高的廁所窗戶一躍而下。

不過，阿爾班所屬政黨「正義第一黨」卻認為案情並不單純，同黨籍的前總統候選人卡普瑞爾斯（Henrique Capriles）於推特發文表示：「這個政府要這起事件負全部的責任」、「熟悉費南度（阿爾班名字）的人，都知道他絕對不會自戕。」

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於8月4日在閱兵典禮上發表演說，從轉播畫面可以看到馬杜洛聽到爆炸聲而驚慌的樣子，接著又傳出第二次爆炸聲，現場的士兵則急忙逃竄，維安人員也立即上前保護馬杜洛。

事後馬杜洛表示，爆炸聲來自載運爆裂物的無人機，目的是要暗殺他，但反對派則指控馬杜洛捏造這起事件，以進一步鎮壓國內。委內瑞拉目前面臨嚴重的經濟危機。在這起事件後，阿爾班等15人遭到起訴與收押。