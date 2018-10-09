孟宏偉被失蹤惹議 美學者：應讓台灣加入國際刑警組織

美國知名學者章家敦指出，孟宏偉（見圖）的被失蹤，顯示中國不夠格待在國際刑警組織內，呼籲應該讓台灣成為會員。（資料照，美聯社）

2018-10-09 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前主席、中國公安部前副部長孟宏偉「被失蹤」案至今在國際上鬧得沸沸揚揚，中國官方8日發布聲明指出，孟宏偉「收受賄賂，涉嫌違法」，卻無提供更進一步細節，更讓人懷疑案情不單純，不少人也質疑中國在國際刑警組織中所扮演的角色。美國知名學者章家敦（Gordon Chang）更指出，中國不夠格成為國際刑警組織成員，應該讓台灣加入，如果台灣加入讓中國想退出，「那就更好了」。

孟宏偉被失蹤案引發國際熱議，孟宏偉妻子7日在法國召開記者會，背對鏡頭展示孟宏偉失蹤前，手機上最後訊息是向她發出「刀子」圖片，暗示他有危險。孟妻呼籲國際社會拯救他的丈夫，讓中國的國際形象大打折扣，中國在國際刑警組織裡的角色也備受質疑。

美國知名學者、中國問題專家章家敦8日在推特上表示：「由於中國還沒有為身為國際刑警組織成員做好準備，讓我們為台灣爭取成為正式成員，如果台北的成員資格，讓北京想離開國際刑警組織，那就更好了。」