孟宏偉被失蹤惹議 美學者：應讓台灣加入國際刑警組織

2018-10-09 17:34

〔即時新聞/綜合報導〕國際刑警組織前主席、中國公安部前副部長孟宏偉「被失蹤」案至今在國際上鬧得沸沸揚揚,中國官方8日發布聲明指出,孟宏偉「收受賄賂,涉嫌違法」,卻無提供更進一步細節,更讓人懷疑案情不單純,不少人也質疑中國在國際刑警組織中所扮演的角色。美國知名學者章家敦(Gordon Chang)更指出,中國不夠格成為國際刑警組織成員,應該讓台灣加入,如果台灣加入讓中國想退出,「那就更好了」。

孟宏偉被失蹤案引發國際熱議,孟宏偉妻子7日在法國召開記者會,背對鏡頭展示孟宏偉失蹤前,手機上最後訊息是向她發出「刀子」圖片,暗示他有危險。孟妻呼籲國際社會拯救他的丈夫,讓中國的國際形象大打折扣,中國在國際刑警組織裡的角色也備受質疑。

美國知名學者、中國問題專家章家敦8日在推特上表示:「由於中國還沒有為身為國際刑警組織成員做好準備,讓我們為台灣爭取成為正式成員,如果台北的成員資格,讓北京想離開國際刑警組織,那就更好了。」

And because #China is not ready for Interpol membership, let's push for full membership for #Taiwan. If Beijing wants to leave Interpol as a result of Taipei's membership, so much the better.