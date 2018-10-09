日本與湄公河5國峰會 宣示實現「自由印太」

日本首相安倍晉三與湄公河流域5國領袖，今（9）日上午在東京迎賓館召開「日本與湄公河流域國家峰會」。（路透）

2018-10-09 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三與湄公河流域5國領袖，今（9）日上午在東京迎賓館召開「日本與湄公河流域國家峰會」，會中不僅通過《東京戰略2018》，也對北韓無核化及中越南海主權等議題達成共識。

綜合日媒報導，日本、越南、泰國、寮國、緬甸及柬埔寨等6國領導人高峰會今年已邁入第10年。而此次通過的新指針《東京戰略2018》，內文強調，透過實現「自由開放的印度太平洋」，能讓擁有地理優勢的湄公河流域國家，獲得巨大利益。

安倍晉三說：「湄公河流域人才濟濟，是連接太平洋與印度洋的陸上橋樑。」「日本將與湄公河流域國家共同打造自由、開放的印度太平洋，不斷深化經濟合作。」

此外，也藉由高品質基礎設施的修建，打造無差距及無貧困的「以人為本的社會」，及「綠色的湄公河流域」。報導指出，日本除在道路、鐵路等硬體層面，及資訊通訊技術等軟體層面基礎設施提供協助外，以農業及食物產業等的人才培育也被列入其中。

而有鑑於中國日益強化海上實力，報導透露，此次高峰會也對維持並促進南海和平、安定、安全、海上及空中航行自由的重要性，達成共同看法。

至於北韓無核化，除一致要求北韓須採取具體行動邁向非核化，並也同意履行聯合國安理會的決議，就連早日解決北韓綁架日本人問題，也獲得與會各國領袖支持。