性別刻板印象？女權主義玻璃心？飯店廣告遭砲轟下架

廣告中男子拿著澳洲金融評論報，女子則拿著一本印有時尚品牌「香奈兒」字樣的書籍。（圖擷自推特）

2018-10-09 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕在我們生活中常可見到各式各樣的廣告，不過澳洲一間酒店的廣告最近卻在網路上引來軒然大波，因為圖中疑似有對女性的刻板印象與歧視。

綜合報導指出，澳洲女記者芮德曼（Elizabeth Redman）最近在推特貼出澳洲布里斯本索菲特酒店（Sofitel Brisbane）的早餐廣告，圖片中有穿著睡袍的一男一女正坐在床上，男子手上拿著澳洲金融評論報（The Financial Review），女子則拿著一本印有時尚品牌「香奈兒」（Chanel）字樣的書籍。兩人床上還擺放著麵包、蔬果等西式早餐餐點。

芮德曼看了廣告後直言，她是個女生，但她每天也會看澳洲金融評論報。許多女網友也都開始質疑廣告有對女性的刻板印象，認為女生只會看時尚書籍，「太令人難以置信了。」還有人點出，為何廣告中早餐水果放在女生旁邊、麵包等烘培過的食物卻放得比較靠近男生。

不過也有網友認為廣告並沒有不妥，「沒那麼嚴重吧。」、「女權主義者玻璃心碎了。」、「去找點正事做吧！」也有女網友坦承，自己確實不會看澳洲金融評論報。

飯店發言人事後回應，廣告並無意表達刻板印象，但他們已注意到此事，除了為造成任何冒犯表達歉意，飯店也表示已將廣告從後續活動中移除。