孟宏偉妻有高人指點? 海外媒體曝：郭文貴跟她很熟

海外媒體「路德社」主持人路德表示，孟宏偉妻子能突破中共封鎖線站出來發聲，背後有高人指點。（資料照，美聯社）

2018-10-09 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕前國際刑警組織主席孟宏偉失蹤案引起世界關注，他的妻子7日召開新聞發布會向國際社會求救，這也是中共被抓高官家屬首次在海外喊冤，引發廣泛關注，有海外媒體指出，孟宏偉妻子能脫離中共封鎖線出來發聲，背後可能有「高人」指點，而這個人就是熟悉中共政權手段，被中共通緝一年多還逮不到的中國流亡富商郭文貴。

孟宏偉妻子7日下午在法國舉行記者會，背對鏡頭用中、英語向國際媒體陳述，更向外界公開表示：「我丈夫的生命處於危險。」孟妻還秀出與丈夫孟宏偉最後的簡訊，顯示孟宏偉傳送了一把刀子的圖片，從此音訊全無，震驚世界。

路德：郭文貴跟孟妻很熟

跟中國流亡富商郭文貴十分熟識、曾訪問前美國副總統副國安顧問葉望輝爆料「川蔡通話」內幕的海外媒體「路德社」主持人路德昨日在節目中指出，孟宏偉妻子能夠成功突破中共封鎖線，站出來向國際社會發聲，背後一定有熟悉中共政權手段的高人幫助，更透露這個人就是郭文貴，「郭文貴跟孟妻很熟！」因此孟宏偉妻子敢站出來，讓孟宏偉失縱案變成國際事件。

路德分析，在法國很多媒體早就被中共「大外宣」戰略給統戰、收買，孟妻卻依然能站出來發聲，「孟妻不簡單！」路德指出，這不是簡簡單單的找個媒體就可以報導出來，比如記者壓著新聞刻意不報，或者是電視台要發新聞時就被刪，很多情況可能出現，如果沒有一個策劃、很強的背後勢力的話，以中共現在在法國的影響力，要是孟妻只是隨便找個媒體，恐怕電話都被監聽，「可能第二天人命就沒了！」

路德：孟妻國際發聲後已安全

路德說，孟宏偉跟現任中國國家副主席王岐山、前中央政法委書記孟建柱關係緊密，也有著做為國際刑警組織主席的光環、護身符，根本沒想到他回國會被抓。而如今孟妻鬧得國際上沸沸揚揚，讓中共始料未及，肯定不敢再對孟妻下手，他形容如郭文貴一樣，當影響力擴散的時候，實際上已經安全。

路德以郭文貴爆料為例指出，「每爆一個、什麼時候爆、哪個先爆、哪個後爆，什麼時候爆、用哪個媒體出聲、哪個媒體把它擴大、怎麼發轎，這些都是要有策略的，如果沒有策略，你哪怕抱個金磚走在路上，別人都說那是塑料。」