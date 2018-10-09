圖輯》比煙火還美！SpaceX發射火箭「酷炫光影」閃爆黑夜

火箭噴射的影片在網路上引來討論。（圖擷自臉書）

2018-10-09 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕最近加州的夜空中出現了各種橘色、藍色的光束，引來許多網友討論，有人更質疑那是否是UFO，這其實是美國太空探索技術公司「SpaceX」發射的「獵鷹9號」（Falcon 9）。

綜合報導指出，SpaceX在美國7日晚上7點（約台灣時間8日10點）從加州中部范登堡空軍基地發射「獵鷹9號」升空，順利將重達1.59噸重的「SAOCOM 1A衛星」運送到軌道。當火箭發射後，助推裝置立刻在黑夜中噴出鮮豔的橘色光芒，在橘色光芒淡去後，天空則轉變為亮藍色。

這樣的景象引來許多攝影師拍照，有網友看到後直言，「那是UFO嗎？太美了。」、「太厲害了，以後我看到煙火大概沒感覺了。」、「好漂亮！」、「百看不膩。」

相關影片：

美國太空探索技術公司「SpaceX」發射「獵鷹9號」。（美聯社）

夜空中出現的藍色炫光。（路透）

橘色光芒淡去後出現藍光。（法新社）

火箭在空中留下美麗圖樣。（法新社）

火箭在天空留下炫光。（美聯社）

火箭升天後先噴出橘色光芒。（法新社）

火箭升空時的景象。（美聯社）

有網友直言，這比煙火還美。（彭博）