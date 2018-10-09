裙內藏凶器！男法官廁所遇襲 女子掏棒狀物敲他後腦...

東京一名法官進廁所後，竟有一名女子尾隨進入，並掀開裙子掏出「棒狀物」往他的後腦敲下去。（圖擷取自影片）

2018-10-09 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕東京地方法院一名法官進廁所後，竟有一名女子尾隨進入，並掀開裙子，掏出了「棒狀物」直接往他的後腦敲下去，所幸法官只受輕傷。而這名女子很快就被逮捕，供稱行兇是因為不滿法官的民事判決，並堅持「我幹的事沒有錯」。而據地方法院指出，這名遇襲的法官屬於民事部，專門處理勞動爭議相關的案件。

綜合日媒報導，日本時間今（9）日上午10點半左右，位於東京千代田區的東京地方法院傳出攻擊事件，38歲的法官井出正弘想要小解，進了廁所後，39歲的無業女子鎌田千繪竟從後尾隨進入，以鈍器攻擊法官的後腦杓後迅速逃跑。痛個半死又搞不清楚情況的法官立刻打110報案，向警方稱：「我被棒狀物打了」，法院內的員警獲報後立即前往支援。

警視廳指出，法官於13樓廁所被攻擊，接獲報案後法院內的員警立刻趕往現場，嫌犯則從安全梯跑到11樓的女廁躲起來，依然被警方逮捕。被逮捕的女子供稱，她是將木杖預先藏在裙子裡，行兇時再從裙子裡掏出來，並堅持「我幹的事沒有錯」。會行兇是因為對於該法官過去的民事判決不滿。而法官只受輕傷，所以並未送醫治療。

據地方法院指出，這名遇襲的法官屬於民事部，並專門處理勞動爭議相關的案件。