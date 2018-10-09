中國股市暴跌 CNBC主持人：中共比想像中更像紙老虎

CNBC財經節目「Mad Money」主持人認為，看看中國股市的現況，就知道中國比人們意識到的更像紙老虎。

2018-10-09 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰越演越烈，雖然中國聲稱不懼戰，中國人民銀行昨日卻宣布下調部分金融機構存款準備率1個百分點，釋出7500億人民幣（約新台幣3兆3578億元）的資金，讓不少專家認為中國是「有些緊張」了。而全球知名財經頻道CNBC當紅節目「Mad Money」主持人克萊默（Jim Cramer）更表示，中國比人們想像的更像一隻「紙老虎」（paper tiger）。

CNBC財經節目主持人、資金管理人士克萊默8日表示，美國總統川普對中國徵收關稅的做法，是希望施加足夠的經濟壓力，讓北京改變其貿易方式，而這個方法比人們預期的更有效。他表示，「我認為總統是正確的，我贊成對中國徵收關稅，因為我認為它們（中共）比人們意識到的更像紙老虎。」

克萊默認為，中國的經濟和股票市場比主流媒體報導出來的情況更加脆弱，雖然美國的部分知識份子認為中國是有能力的，美國才是弱者，然而他覺得情況並非如此，「特別是當你看中國股市時，就可明白。」克萊默強調： 「它們可能是共產主義者，但它們有資本主義熊市。」

中國股市在十一長假復市後，8日收盤包含上海證券交易所綜合股價指數、深圳證券交易所成份股價指數分別下挫3.72%、4.05%，可以說是一片慘綠。