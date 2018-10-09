網友痛哭...消防員遭酒駕撞死 未婚妻在墓前獨自拍婚紗照

美國印第安納州消防員墨菲遭酒駕撞死，得年27歲，已和他訂下婚約的帕吉特來到墨菲墓前獨自穿婚紗拍照，讓不少網友心碎痛哭。（圖擷自Loving Life Photography臉書）

2018-10-09 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州消防員墨菲（Kendall Murphy）和女友帕吉特（Jessica Padgett）訂下婚約，要在今年9月29日結婚，但他卻在去年11月被酒駕撞擊當場死亡，得年27歲。到了原本要舉行婚禮的那天，帕吉特來到墨菲墓前獨自穿婚紗拍照，令人心碎的場景讓不少網友痛哭。

據《福斯新聞》報導，當時撞死墨菲的駕駛，血液酒精濃度為0.21％，幾乎是法定限制的3倍之多。美國殉職消防員基金會表示，墨菲是無私的人，特別喜歡和家人與朋友共度時光。

未婚妻帕吉特最後決定找上攝影師克內普（Mandi Knepp），拍攝了她與墨菲陰陽兩隔的婚紗照，她也和墨菲的家屬、消防裝備、消防靴一一合照。

其中，帕吉特趴在墨菲墓碑上似乎在祈禱又似乎在哭泣的一幕，震撼了無數網友，有人痛哭地說自己「淚流滿面，喔，我的天啊！」、不少人則邊哭邊說「這畫面好美，但我心碎了...」、「一個哭泣的天使...」、「我...我怎麼哭了！」1名職業婚禮攝影師也前來留言，直說自己拍過幾百場婚禮，但從來沒有感受到這種濃烈的情感。

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