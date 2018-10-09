泰勒絲表態挺民主黨候選人 川普：對她音樂喜愛度降25％

2018-10-09 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國鄉村歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift），當地時間8日（週一）在社群網站上發布長文，表態下月家鄉田納西州的期中選舉，她不會支持共和黨候選人布雷克本（Marsha Blackburn）。過往曾多次稱讚泰勒絲的總統川普（Donald Trump）聞訊回應，自己對其音樂的喜愛程度，下降了約25%。

泰勒絲在IG上罕見提到，她一直不願公開表達政治立場，但近兩年歷經了一些事情讓她轉念，並指其先前主要把票投給保護、為人權奮鬥的候選人，包括致力改善性別、性取向與膚色歧視，以及替LGBTQ爭取權益等，「我不能把票投給無法替所有美國人的尊嚴而戰的人」。

泰勒絲接著點名布雷克本曾在議會內，就女性同工同酬議題投下反對票；不贊成試圖保護女性遠離家暴、跟蹤與約會強暴的《反婦女暴力重新授權法案》；認為企業有權拒絕提供同志服務，以及同性戀沒有結婚的權利。泰勒絲表示種種紀錄讓她感到「震驚與恐懼」、「這些不是我的老家田納西的價值信念」。

泰勒絲不諱言，因此「我將支持民主黨籍的參議員候選人布雷德森（Phil Bredesen）和眾議員候選人庫珀（Jim Cooper）」。

綜合媒體報導，川普行經白宮南部草坪，聽到記者對他大喊泰勒絲的名字，他似又調頭笑著反問「她說了什麼」，聽到泰勒絲公開力挺民主黨候選人後，川普先是讚揚布雷克本在田納西州做得很好，指責「我相信泰勒絲根本不了解布雷克本」，並笑稱「讓我們這麼說吧，我對泰勒絲的音樂喜愛度少了25%，可以嗎？」