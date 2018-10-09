普廷心腹副檢察總長墜機身亡 媒體爆：機師身上2彈孔

俄羅斯副檢察總長卡拉佩特楊墜機身亡，知名記者懷疑他遭殺人滅口。（取自網路）

2018-10-09 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯副檢察總長卡拉佩特楊（Saak Karapetyan）上週三（3日）墜機身亡，有知名記者爆料，該架直升機駕駛身上有2個彈孔，由於卡拉佩特楊是總統普廷的得力助手，生前主導多起外國暗殺案，這起空難被懷疑是殺人滅口。

綜合外媒報導，58歲的卡拉佩特楊當時帶姪子AS-350搭直升機要去打獵，連同直升機駕駛共4人全數罹難。俄國官方聲稱，直升機「超載」才撞樹墜機。但俄國知名記者多倫科（Sergey Dorenko）在《莫斯科之聲》電台（Govorit Moskva）上爆料，批評當局隱瞞實際原因，指54歲直升機駕駛經驗豐富，他是在墜機前被槍殺，身上有2個5.45毫米口徑子彈孔，直升機的螺旋槳也有子彈痕。

墜機後也有匿名人士在網上表示，卡拉佩特楊的死「將會解決俄羅斯政府內，幾件惱人的事件」。不過，俄國調查委員會否認死者身上有子彈孔的說法。

卡拉佩特楊生前被指，介入2016年的美國總統大選，並主導俄羅斯前雙面間諜史克里帕（Sergei Skripal）父女謀殺案、2013年普亭政敵、俄富商比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）離奇自殺案等國際矚目案件。另有人聲稱，他是英國，美國和瑞士秘密機構洩密的管道。