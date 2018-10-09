美財政官員：依然擔心中國幣值下貶

2018-10-09 01:44

〔中央社〕美國財政部高層官員今天表示，美國依然擔心中國幣值近來下貶；並說，財政部長梅努欽是否會在國際貨幣基金和世界銀行本週會議上與中國官員會晤，並不確定。

這名官員透過電話會議告訴記者：「關於中國匯率，當然，我們持續密切注意人民幣的情況，我們依然擔心人民幣近來的某些下貶走勢。比較整體而言，我們擔心中國揚棄比較市場化的政策，繼續仰仗對宏觀經濟和貿易環境造成衝擊的非市場機制。」

他說，這些憂心之處將在美國財政部預定下週公布的匯率半年報中闡明；但他不願預先透露報告中的詳細內容。

梅努欽（Steven Mnuchin）7月曾告訴記者，他正密切留意人民幣下貶，以找出操縱跡象。美國總統川普經常指控中國，以操縱人民幣匯率來獲取貿易優勢。

上述美國官員說，梅努欽目前尚未安排，在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）於印尼勝地峇里島召開的會議中會見中國官員；不過他的行程還在敲定中。

這名官員說，在貿易相關問題上，中國方面通常與梅努欽對等的官員劉鶴副總理不會出席這次會議，因此會中不可能有雙方的貿易磋商。

中國依慣例派出人民銀行行長易綱和財政部長劉昆與會，上述美國官員表示，梅努欽可能會見這兩名中國官員，但可能商討貿易以外的問題。