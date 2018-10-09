聲稱不怕貿易戰卻降準1％ 專家：中國真的緊張了

中美貿易戰打得火熱，有專家分析，雖然中國不斷宣稱不怕貿易戰，但從降準的決定來看，中方是真的有些緊張了！（法新社）

2018-10-09 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰打得火熱，中國人民銀行日前宣布，自15日起下調部分金融機構存款準備率1個百分點，估計可釋出7500億人民幣（約新台幣3兆3578億元）的資金。對此，新加坡銀行固定收益主管尼克森（Gareth Nicholson）分析，雖然中國多次宣稱不怕打貿易戰，但從降準的決定來看，中方是真的有些緊張了！

為支持經濟發展，優化商業銀行和金融市場的流動性結構，並降低融資成本，中國人行7日宣布，將自本月15日起，調降大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行等部分金融機構存款準備金率1個百分點，預估可釋放增量資金約7500億元人民幣，這是也是人行今年第4度降準。此舉也預計將導致人民幣進一步貶值。

據《CNBC》報導，尼克森分析指出，中國會讓人行宣布降準1個百分點，代表「真的有點緊張」，隨著不利因素不斷增加，中方得做好最壞的打算，「若美國經濟持續表現強勁、貿易戰持續升溫，將會導致更多投資人把資金撤離中國市場。」

長期觀察中國金融體系的獨立分析師豪伊（Fraser Howie）則認為，中國目前正面臨2008年全球金融危機以來，最糟的時刻；所有新聞對他們都是負面的，因此他們也極力控管可能引發恐慌的言論。