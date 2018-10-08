超壯觀！加泰隆尼亞疊羅漢大賽 比賽兼挺獨

西班牙加泰隆尼亞昨日舉辦兩年一度的「疊羅漢大賽」，吸引了42支隊伍、大約6000人參加。（美聯社）

2018-10-08 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞昨日舉辦兩年一度的「疊羅漢大賽」，吸引了42支隊伍、大約6000人參加，場內有許多加泰獨派人士，將獨派口號、標語融入比賽當中。

綜合外電報導，今年為第27屆的「疊羅漢大賽」週日在西班牙加泰隆尼亞的塔拉戈納省（Tarragona）盛大展開，這次總共有42支隊伍參賽，儘管這項活動並非由加泰的獨派人士主辦，但由於疊羅漢是加泰隆尼亞的傳統活動，通常會被與獨立、分離主義聯結，這次的賽事也不例外地有許多獨派色彩。

今年的「疊羅漢大賽」是去年10月1日獨立公投失敗之後，加泰隆尼亞迎來的第1場疊羅漢比賽，昨日參加比賽的加泰隆尼亞人在會場內高聲唱著加泰隆尼亞的國歌，揮舞著加泰隆尼亞的國旗，還有不少參賽者高呼獨立的口號。

加泰隆尼亞的「疊羅漢大賽」，在2010年被聯合國列為人類非物質文化遺產，據傳這項傳統活動是源自於18世紀的加泰隆尼亞舞團表演。

疊羅漢是加泰隆尼亞的傳統活動，通常會被與獨立、分離主義聯結。（路透）

「Colla Vella dels Xiquets de Valls」隊齊心完成的作品，奪下了本屆比賽的冠軍。（法新社）

加泰隆尼亞的獨派人士，在「疊羅漢大賽」的比賽會場高舉「釋放加泰隆尼亞獨派領導人」的標語。（法新社）

疊羅漢運動有不少危險性，圖為1名在賽中受傷的選手。（路透）