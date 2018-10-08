西班牙獨裁政府竊嬰案 85歲醫生罪名成立但沒受罰

西班牙佛朗哥獨裁政府時期，當局為鞏固政權，曾主導大規模竊嬰行動。（法新社）

2018-10-08 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙佛朗哥獨裁政府時期，當局為鞏固政權，曾主導大規模竊嬰行動，85歲婦產科醫生維拉（Eduardo Vela）是這起歷史醜聞的首名被告，週一雖然被法院裁定罪名成立，但受到訴訟效期所限，未被判刑。

綜合外媒報導，西班牙獨裁者佛朗哥為鞏固地位，讓政府有系統地偷走部分左翼反政府者、未婚與貧窮伴侶的新生兒，謊稱嬰兒出生後突然夭折，其實這些孩子被賣給無法生育的夫婦，大部分是親政府人士。在1939年至1975年間，估計有成千上萬婦女因此失去新生兒。

曾經營診所的維拉第一位涉嫌參與販嬰而接受審判的人，他被控在1969年將現年49歲的馬德里加爾（Ines Madrigal）偷離親生母親身邊，警方調查發現，其診所就是販嬰中心，維拉還燒毀了相關檔案。檢察官對他求處11年徒刑。

馬德里法院週一（8日）認定，維拉3種罪名成立，分別為綁架、詐欺和偽造文書，但受到訴訟效期限制，裁定駁回訴訟。維拉也因此未被懲處。

將維拉告上法院的馬德里加爾對判決感到心情複雜，「我很高興，因為這證明我被偷了，維拉醫生偷了我」，但她也很失望，因為這名醫生現在自由了，「有點難以接受這種犯罪的限制」。她和她的律師表示，將上訴到最高法院。