拳打腳踢棍棒齊下 印度36少女抵抗性騷反被圍毆

印度週末發生1起少女反抗性騷擾卻遭圍毆事件，有至少36名少女被棍棒毆打，目前印度警方已經逮捕9名嫌犯。圖為事發村莊。（圖擷取自推特）

2018-10-08 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕印度週末發生1起少女反抗性騷擾卻遭圍毆事件，有至少36名少女被棍棒毆打，目前印度警方已經逮捕9名嫌犯。

綜合外電報導，印度東北部的比哈爾邦（Bihar），週六有至少36名年齡介於10歲至14歲間的少女，被一大群男孩與男孩的父母圍毆，沒有武裝的少女們被金屬、竹製棍棒毆打，1名被打的少女描述，「他們扯住我們的辮子，用竹棍打我們，之後還踹我們，我看到許多朋友躺在地上痛苦哭泣」，有大約6、7名少女傷勢較嚴重，現在仍在醫院治療。

這些男孩與其家長打人的動機，疑似是因為這些少女反抗男孩的性騷擾，這群女孩週六晚上在運動場玩耍時，有一群十幾歲的男孩走近說了一些猥褻的言語，女孩們聽到後進行抗議，有人說有幾位女孩動手打了4名男孩，這些男孩才帶人回來反擊。但受騷擾的女孩表示，這些男孩已經不是第1次調戲她們，而過去女孩向校方反映此事，都不被理會。

目前警方已經逮捕了9名嫌犯，確定其中有6人是男孩、1人是女性，被毆打的女孩也正在接受心理輔導、諮商。