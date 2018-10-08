港府拒馬凱簽證 美國商會：損香港金融地位

香港泛民主派人士6日在港府外抗議，指港府拒續發馬凱工作簽證一事侵犯新聞自由。（法新社）

2018-10-08 21:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港外國記者會（FCC）副主席、英國金融時報亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet），因8月主持「港獨」人士、香港民族黨召集人陳浩天的演講，日前遭港府拒絕續發工作簽證，連日來引發英國外交部、美國駐港總領事館及歐盟輪番譴責，香港美國商會8日也罕見指出，此事可能影響香港的金融地位。

綜合港媒報導，香港美國商會8日發表聲明指出，馬凱一事發出令人憂慮的訊號，任何壓制新聞自由的行動，都將損害香港作為金融與貿易中心龍頭的競爭力，若香港沒有新聞自由，資本市場將無法有效運作，商貿活動亦難以可靠地進行，「港府應向國際商界說明，香港仍享有言論自由，資訊仍可自由流通」。

聲明亦指出，不少國際媒體將總部設於香港，正是出於香港的法治和自由環境，類似馬凱的事件不應被以個案看待。由香港記者協會、香港外國記者會、國際記者聯會等六個新聞組織發起連署，要求港府說明拒簽原因，但港府入境事務處繼續以「不評論個案」，做為拒絕解釋的藉口。

此外，馬凱的工作簽證下月才到期，但他日前返港卻只獲發7天的旅遊簽證，有別於英國旅客一般可獲6個月免簽的安排，但入境處仍舊不願解釋原因。

香港外國記者會8月14日邀請主張「港獨」的香港民族黨召集人陳浩天演講，由馬凱擔任主持人。繼香港民族黨上月遭港府宣布為「非法組織」後，馬凱如今不獲發工作簽證，外界普遍認為是秋後算帳。