二戰納粹空拍照藏線索 俄國學者發現「萬人塚」

俄羅斯考古學家透過以前一名納粹轟炸機飛行員的空拍照片，找出莫斯科「萬人塚」確切地點。（法新社）

2018-10-08 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕最近俄羅斯歷史學家與考古學家透過以前一名納粹轟炸機飛行員的空拍照片，找出莫斯科「萬人塚」確切地點，這裡埋有數千名過去遭祕密警察槍殺的人。

綜合報導指出，俄國學者最近透過1942年一名納粹轟炸機飛行員的空拍照片，在莫斯科西南部科穆納爾卡地區（Kommunarka）發現萬人塚，這是1930年代史達林祕密警察「內務人民委員部（NKVD）」位於莫斯科三個處決場之一，歷史學家相信在1937年到1941年，至少有6609人遭槍殺後丟進科穆納爾卡萬人塚。

這張1942年的空拍照片顯示出該地區當時的樹木高度，學者在比對後發現，有些樹木是被種在新墳墓上，這是NKVD常見的掩蓋惡行手法。目前俄國學者的下一步是要找出哪些墳墓埋有受害人的屍體，他們推測較小的墓地可能埋有30人，其他則可能有100人。

報導指出，史達林曾在1930年代發起「大整肅」政治鎮壓運動，莫斯科光是在1937年1938年，就有約3萬人被槍殺。

這座森林裡埋有數千名過去遭祕密警察槍殺的人。（法新社）

森林裡有人放置十字架。（法新社）