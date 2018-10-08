澳洲「精荒」廣招健康男性 最高可拿3萬2

澳洲正在募集健康男性捐精，解決缺精危機。（美聯社）

2018-10-08 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲過去的捐精制度嚴苛，導致現今面臨精子短缺問題。為了解決缺精，澳洲捐精機構（IVF）正在募集21到45歲的健康男性，只要成功捐精，最高可以獲得1500澳幣（約3萬2000元台幣）的補助金。

據《澳洲新聞網》報導，澳洲的捐精政策在過去30年中有重大改變，包括禁止有償及匿名捐精，捐贈過程更是複雜，導致許多有志之士打退堂鼓，也造成缺精現象；有許多想圓夢生育的女性為了獲得精子，從網路等非法管道找到「精主」，進而衍生其他社會問題。

澳洲捐精機購（IVF）為了解決「精荒」問題，公開徵求21至45歲的健康男子來捐精，只要上網填寫問券，回答問題，就能成為解決國家問題的「精主」，共同為社會議題努力；IVF表示，樣本被採用的話，就能得到150澳幣的車馬費、營養費及精神補償金，約台幣3200元，最多可以拿到1500澳幣，相當於台幣3萬2000元。

不過IVF提到，國家禁止有償捐精，所以每個捐精者都要報銷所有費用；IVF表示，捐精是男人能做到最慷慨的事情之一，捐精者不僅可以藉此接受免費健檢，也能夠幫助無法自然生育的女性或夫妻完成夢想。