差點漏接！ 諾貝爾獎通知獲獎 得主以為是廣告電話

紐約大學史登商學院教授羅默（中）獲頒今年諾貝爾經濟學獎，他還差點漏接來自瑞典的報喜電話，因為他以為是垃圾電話。（路透）

2018-10-08 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕2018年諾貝爾獎季最後一項揭曉的經濟學獎今天公布，美國經濟學家威廉·諾德豪斯（William Nordhaus）和美國經濟學家保羅·羅默（Paul Romer）榮獲。有趣的是，羅默差點漏接來自這通瑞典的報喜電話，他以為是推銷廣告的垃圾來電。

紐約大學史登商學院教授羅默和耶魯大學教授諾德豪斯，因將氣候變遷和技術創新與長期總體經濟分析結合，共享2018年諾貝爾經濟學獎殊榮。瑞典皇家科學院表示，「諾德豪斯和羅莫設計出方法，針對如何創造長期持續而且能夠永續的經濟成長，解決我們這個時代最基本且迫切的部分相關問題」。

據媒體報導，現年62歲的羅默生於1955年，在芝加哥大學（University of Chicago）取得學士、碩士和博士學位，曾任教於史丹佛大學，2016年起擔任世界銀行首席經濟學家兼資深副總裁，直到今年1月卸任，之後轉任紐約大學擔任經濟學教授。

羅默原本就是諾貝爾經濟學獎大熱門，如今終於獲獎，但在瑞典皇家科學院與他連絡上前，他竟還漏接了2通通知獲獎的報喜電話。他表示，「今天早上有2通電話打來，我沒有接起任何一通，因為我以為那是垃圾電話，我沒想到是諾貝爾獎」。

羅默通過電話在諾獎記者會上表示，許多人認為保護環境的代價昂貴且行動艱鉅，只想忽略此事，但「我們絕對可以在保護環境方面取得實質性進展，且不放棄經濟增長的機會」。