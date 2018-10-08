藝術品搭脫歐議題 英民眾搶買「瑞士護照」

美國藝術家湯姆‧薩克斯上週五至週六在英國藝術節場邊開放民眾申請假的瑞士護照，搭上脫歐話題，吸引許多英國民眾排隊。（路透）

2018-10-08 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國最快會在明年3月正式脫歐，許多英國民眾憂心，脫歐之後會影響他們現在擁有的權益，美國藝術家湯姆‧薩克斯（Tom Sachs）上週五至週六在英國藝術節場邊開放民眾申請假的瑞士護照，搭上脫歐話題，吸引許多英國民眾排隊。

綜合外電報導，英國弗里兹藝術節（Frieze Art Fair）的場邊，美國藝術家湯姆‧薩克斯從上週五起設置了「瑞士護照辦公室」藝術攤位，民眾可以到攤位上以20歐元（約新台幣712元）購買1本假的瑞士護照，攤位的設計也模擬真實的申請護照流程，想購買的民眾必須通過重重審查、拍攝申請照片等繁瑣的流程。護照的申請僅開放到下週六，之後一直到11月，攤位還會繼續開放民眾參觀。

藝術家湯姆‧薩克斯表示，他不相信國家邊界的概念，但他理解護照就像錢財一樣重要，好的護照能夠帶來相當大的好處，他用瑞士護照當作藝術品的題材，就是因為「瑞士的護照是世界上的菁英與多元文化的代表」，「它擁有護照中最高的地位，是個避稅天堂，沒有人會將砲火對準瑞士」。

在英國脫歐之前的敏感時刻，許多人會將湯姆‧薩克斯的藝術作品與英國脫歐後帶來的不便聯想，但湯姆‧薩克斯表示，這個藝術攤位不只想敦促人們關心英國脫歐，也涵蓋了敘利亞難民、美國移民政策等議題。這不是湯姆‧薩克斯第1次公開展出「瑞士護照辦公室」，過去他還曾在美國布魯克林（Brooklyn）與舊金山（San Francisco）展出。