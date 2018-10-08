范冰冰案 江蘇稅務官員受罰 中國訂娛圈「自首」時間表

中國女星范冰冰遭爆簽「陰陽合同」而深陷逃稅風波，官方調查結果日前出爐，需補繳約新台幣40億元才能免除牢獄之災。（歐新社）

2018-10-08 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星范冰冰遭爆簽「陰陽合同」而深陷逃稅風波，官方調查結果日前出爐，需補繳約新台幣40億元才能免除牢獄之災。此案也讓江蘇多名稅務官員被記過受罰，中國官方也對中國娛樂圈發布「自首」方案，在今年底前主動補繳稅款者，不予處罰。

中國《新華社》報導，在范冰冰逃漏稅案中，江蘇省稅務局因管理不力、負有領導責任的相關單位和人員，被依據《中國共產黨問責條例》、《行政機關公務員處分條例》和《稅收違法違紀行為處分規定》等法規進行懲處。

無錫市稅務局被責令作出深刻檢查，並採取切實措施整改、局長丁源給予行政警告處分、總會計師李青給予行政記過處分；無錫市濱湖區稅務局副局長鐘小新給予行政記過處分，免去其領導職務；無錫市梁溪區稅務局副局長沈治國給予行政記過處分；無錫市稅務局幹部許崇金給予誡勉談話處理；其他有關責任者也按規定給予相應處理。

中國國家稅務總局2日也發布通知，對中國娛樂圈高收入從業人員偷逃稅問題訂出「自首」時間表。通知指出，從本月10日起，影視行業企業和高收入影視從業人員，應依法對2016年以來的申報納稅情況進行自查自糾。對在2018年12月底前認真自查自糾、主動補繳稅款的，免予行政處罰，不予罰款。

從明年1月至2月底，稅務機關根據納稅人自查自糾等情況，有針對性地督促提醒相關納稅人進一步自我糾正。對經提醒自我糾正者，可依法從輕、減輕行政處罰；對違法情節輕微的，可免予行政處罰。從明年3月至6月底，稅務機關結合自查自糾、督促糾正等情況，對個別拒不糾正的影視行業企業及從業人員展開重點檢查，並依法嚴肅處理。

通知說，在規範影視行業稅收秩序工作中，對發現稅務機關和稅務人員違法違紀問題，以及出現大範圍偷逃稅行為且未依法履職的，要依規依紀嚴肅查處。