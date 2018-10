尷尬！川普登空軍一號 鞋底黏著廁紙...

2018-10-08 21:09

〔即時新聞/綜合報導〕川普身為美國總統,一舉一動都是媒體焦點。最近川普在登上空軍一號時,就被攝影機拍到皮鞋上黏著白白的東西,而那是一張廁所用的衛生紙。

綜合外媒報導,最近有一段影片在推特上瘋傳,影片中的背景是川普的空軍一號。當時川普正要從登機梯走上空軍一號,卻被攝影機拍到他的左腳鞋子上黏了一張廁所的衛生紙。川普在登機的過程中完全沒有發現,當他要進入機艙前還朝機外揮手,而這張衛生紙在川普揮完手後終於從他的鞋子脫落,掉在飛機門口的地上。

許多美國網友看到影片後都笑翻,「那是衛生紙嗎?」、「空軍一號變空軍大號了。」、「真是個笑話。」也有人幽默留言,「川普腳踩的不是衛生紙,是美國憲章啦!」

In other news: Today, Trump boarded Air Force One with toilet paper stuck to his shoe.



