老議員「社群成癮」 要求自己訊息秒回壓力大到中風

英國國會議員諾曼·蘭博（見圖）因為工作繁忙、「社群平台成癮」，3月時輕微中風。（法新社）

2018-10-08 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國有位61歲的老議員工作繁忙、「社群平台成癮」，導致他在2018年3月時罹患輕微中風；而「社群平台成癮」的主因，是因為「若是沒有秒回選民在社群平台的訊息與留言，讓他壓力超大」。

綜合外媒報導，61歲英國下議院議員諾曼·蘭博（Norman Lamb）同時也是下議院科學技術委員會主席，過去在卡麥隆（David Cameron）政府執政期間曾擔任過衛生部護理國務官；而近期該委員會在調查社群平台對英國青少年的影響時，諾曼提到了自己過去的例子，「他因為工作疲勞與社群平台成癮，在今年3月時罹患輕微中風。」

他表示，現在的通訊科技無形的增加了國會議員的「壓力」，當議員們發布了自己的及時消息或推文後，底下的留言總是讓他們很有壓力；諾曼說，現在多虧臉書、推特、訊息與電子信件等等，選民的陳情可以即時的出現在辦公室裡，而如果已經習慣馬上回覆選民的訊息，突然有事要離開幾天，就會有「怎麼還沒回覆」的壓力感。

這股壓力讓諾曼發生「社群平台成癮」的傾向，結果就變成他經常在深夜還在使用社群平台，甚至有時到了早上還在使用，；龐大的工作量與「社群平台成癮」變成惡性循環，結果讓諾曼在2018年3月出現中風的徵兆，所幸送醫治療後沒有大礙，現在已回到工作崗位，而他也決定每天至少要睡4~5個小時，以免再復發。

諾曼指出，他非常能感同身受年輕人的想法，很多人可能在使用中不知不覺的「依賴」起社群平台，「對年輕人來說，在凌晨傳個訊息是例行功課，幾乎無法避免」；他認為這些社群公司既然從中賺取大量財富，那這些富可敵國的企業在「道義上」有必要照顧消費者，呼籲業者提出新的政策來保護消費者的健康。