日越東京高峰會 達成多項合作也聚焦南海議題

日本首相安倍晉三（右）8日與越南總理阮春福（左）展開高峰會。（法新社）

2018-10-08 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本將在10月9日在東京與柬埔寨、緬甸、寮國、越南與泰國等東南五國舉行「日本與湄公河流域國家峰會」，預料將在會上通過有關合作計畫的《東京戰略2018》；而日本首相安倍晉三今（8）日與越南總理阮春福展開越日高峰會，雙方就貿易、朝鮮無核化、人才交流等達成共識，也因應中國在南海的擴張，雙方也承諾將會加強合作，以推動南海的和平。

綜合外媒報導，阮春福昨（7）日抵達日本訪問4天，將與其他東南亞4國參加在東京舉辦的「日本與湄公河流域國家峰會」；阮春福8日與安倍晉三進行雙邊峰會，席間達成多項共識與協議。

日本承諾將會援助12億日圓（約新台幣3200萬元），幫助越南添購相關設備以確保越南農水產的食品安全，擴大該國的食品出口量；雙方也通過以日語教學的「越南高品質人才培養計畫」，將在人才培養與交流、並在越南投入大規模基礎設施上展開合作，兩國也同意持續推動「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」以求盡早落實並生效，並促進「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」的談判進度等。

雙方除了承諾日後持續進行高層互訪與舉行會談，以維持政治互信外，同時也針對國防，特別是在培養人才、轉移國防技術與設備與網路安全方面進行合作，並針對聯合國的維和行動進行合作等等，也將分享在海洋方面可持續發展政策制定的經驗等等。

兩國也對實現朝鮮半島無核化達成共識；而針對南海議題，日越雙方也同意「維持航行自由與區域安全」，希望能對「確保東海乃至亞太地區安全、航行和飛越自由，維護地區和平、穩定與促進繁榮發展等做出積極貢獻。」