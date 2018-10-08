龐貝遺址祭壇壁畫出土 2000年古老繽紛圖像清晰可見

仿造花園的壁畫地上有2條蛇。（歐新社）

2018-10-08 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕義大利古羅馬遺址龐貝城因維蘇威火山爆發後，被大量火山灰覆蓋，近年來考古團隊挖掘曾發現罹難者的骨骸、壁畫等。近期又發現1處富裕家庭的祭壇，牆上仿造花園景像的壁畫，經過逾1900年的時光仍保持完整，讓考古團隊感到震驚。

綜合外媒爆導，10月時發現一個富裕家庭的祭祀場所（古羅馬稱為「lararium」），牆面有著神龕，壁畫上也有各種不同的動物，各有代表其意義，例如：2條蛇代表驅逐惡靈或邪魔的象徵；狗與野豬打鬥則代表善與惡的鬥爭。據悉，古羅馬時期，富裕家庭會將家庭守護神畫在牆面，並在入口處打造神龕，獻上貢品，祈求守護神保護全家。

維蘇威火山於西元79年8月大爆發後，大量火山灰毀滅龐貝城，造成至少3萬人喪生，也間接保存文物、遺骸，但受到空氣和陽光影響，挖出的古物容易有殘缺，但這次的考古讓龐貝考古遺址團隊總監奧桑納（Massimo Osanna）驚呼「這是非比尋常的發現」。

出土的古祭壇有一面牆畫著花園場景，有鳥停靠在枝葉上，地上則有孔雀在行走，2條蛇圍繞著一個白色檯子，另一面則是紅牆，牆上畫著狗、野豬及其他動物疑似在打鬥的圖像，更讓考古團隊驚訝的是，經過約1939年的時光，壁畫仍清晰可見。

近期龐貝古城挖出富裕家庭的祭壇，其壁畫經過約千年時光，仿造花園的景像仍清晰可見。（歐新社）

另一處牆面則有一頭孔雀。（歐新社）