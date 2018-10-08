諾貝爾經濟學獎出爐 融入氣候與創新 2美國學者獲獎

2018年諾貝爾獎季最後一項獎─經濟學獎，台灣時間8日下午近6時在瑞典揭曉，獎落美國經濟學家威廉·諾德豪斯（William Nordhaus）和保羅·羅默（Paul Romer）。（路透）

2018-10-08 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕2018年諾貝爾獎季最後一項獎─經濟學獎，台灣時間8日下午近6時在瑞典揭曉，獎落美國經濟學家威廉·諾德豪斯（William Nordhaus）和保羅·羅默（Paul Romer），以表彰2人將創新與氣候結合經濟增長。

瑞典皇家科學院今日宣布，耶魯大學經濟學教授諾德豪斯以將氣候變化納入長期總體經濟分析而獲頒今年諾貝爾經濟學獎，史登商學院（NYU Stern School of Business）教授羅默則以將技術創新融入長期總體經濟分析而獲獎，2人將共享900萬瑞典克朗（約新台幣3100萬元）的獎金。

諾貝爾委員會表示，諾德豪斯和羅默設計了一些方法來解決這個時代最基本和最緊迫的問題，攸關於如何創造長期持續和可持續的經濟增長；兩人建構了解釋市場經濟如何與自然變化和知識互相影響的模型，其研究結果大大拓寬了經濟分析的範圍。

諾貝爾經濟學獎，正式名稱為「瑞典中央銀行紀念阿爾弗雷德·諾貝爾經濟學獎」，不同於其餘5種獎項，經濟學獎並非依照諾貝爾本人的遺囑所設立。自1969至2017年已頒發49次，共79人摘下諾貝爾經濟學獎桂冠。

該獎得主平均年齡為67歲，最年長的得主是俄裔美國經濟學家赫維克茲（Leonid Hurwicz），在2007年以90歲高齡獲獎，最年輕得主美國經濟學家亞羅（Kenneth J. Arrow），在1972年以51歲獲獎，而至今只有一名女性得主：2009年的美國政治經濟學家歐斯壯（Elinor Ostrom）。

2018年的諾貝爾獎頒獎典禮將在12月10日舉行，除了和平獎是在挪威奧斯陸，化學獎、物理獎、生理醫學獎和經濟學獎的得主則是在瑞典首都斯德哥爾摩領獎。