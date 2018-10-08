中國批美干涉台灣 美國務卿：我不會見習近平...

美國國務卿蓬佩奧今（8）日中國外長王毅會面，會談氣氛相當尷尬，兩人相互嚴厲責難。（路透）

2018-10-08 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰如火如荼，雙方關係降至冰點。美國國務卿蓬佩奧今（8）日與中國外長王毅會面，會談氣氛相當尷尬，兩人相互嚴厲責難。王毅批美國除了升級貿易摩擦，還干涉台灣損害中方權益。而蓬佩奧則稱雙方「意見不同」，美方「對中國採取的行動極為擔憂」，稍早之前，蓬佩奧還告訴媒體「不會見習近平」。

中國外交部發表與會內容，但實為中國的單方面聲明，聲明指出，王毅稱美方「不斷升級對華貿易摩擦」，又在「台灣等問題」上採取一系列損害中方權益的行為，且「無端指責中國的內外政策」，要求美方「立即停止錯誤言行」，「中美還是要堅持走合作共贏的正道，不應陷入衝突對抗的歧途」。

據《路透》報導，蓬佩奧對此則回應：「對於你描述的問題，我們有根本的意見不同，我們極度憂慮中國所採取的行動，我期待今天有機會來討論這些措舉，因為這是一個非常重要的關係。」

據《彭博》報導，外界普遍認為此次蓬佩奧的亞洲行行程中，訪中並不會與習近平見面，而蓬佩奧於今日稍早也證實這點，針對媒體提問，蓬佩奧斬釘截體回答：「不，我不會和他見面」。