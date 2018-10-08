真的怕了！ 海地震不停 居民寧睡樹下也不回家

海地震不停，居民寧拿床墊睡樹下也不願回家。（法新社）

2018-10-08 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕海地近日發生多起地震，餘震也是震個不停，讓當地居民直呼「不敢回家了」，寧可拿床墊睡在樹下，也不願意回到不堅固的房子中。

綜合外媒報導，7日在海地北部發生5.9級的地震，造成12人喪命；8日隨後發生5.2級的強烈餘震，美國地質局表示，海地的環境相當脆弱，受地震和颶風影響，這次位於震央附近的和平港（Port-de-Paix）更是受到嚴重衝擊。

《福斯新聞》報導，和平港當地居民加里（Gary Joseph）表示，即便待在家裡也覺得不安全，因此寧願睡在樹下也不回家，他指著家中牆上因地震所留下的裂痕說道：「我已經在家外面的樹下放了床墊，必須想辦法保護自己還有兩個兒子。」

聖加布里埃爾國立學校院長修女瑪麗斯（Maryse Alsaint）也說，這幾次的地震使得教室嚴重受損，約有500名學生無法重返校園學習，更表示，認為目前的生活環境相當不安全。

頻繁的地震讓海地人民人心惶恐，海地的「豆腐渣」房屋紛紛不敵強震一一崩塌，海地總統喬夫內爾（Jovenel Moise）呼籲人民冷靜面對，更督促大眾捐血提供救災，並要求國際援助機構與當地機構協調分工賑災。