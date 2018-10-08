2030年將熱1.5度！聯合國：世界制度得「砍掉重練」

全球平均氣溫最早於2030年就會上升攝氏1.5度，最晚不會超過2050年。（資料圖 法新社）

2018-10-08 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）於今（8）日發表新報告，認為根據目前溫室氣體的排放現狀，全球平均氣溫最早於2030年就會上升攝氏1.5度，最晚不會超過2050年。為了避免氣候變遷造成的大混亂，全球經濟跟社會必須要有「前所未有規模」的重大變革，將本世紀溫度增幅控制在1.5度內。

據《法新社》報導，全球平均氣溫已經比工業革命前高了1度，造成海平面上升、致命風暴、洪水與乾旱發生頻率提升，若再上升3到4度，地球將不會再有適宜人居的地方。南非德爾班市（Durban）環境規劃和氣候保護部門負責人、IPCC聯合主席羅伯茲（Debra Roberts）說：「接下來幾年可能會是人類史上最重要的一段時期。」

IPCC發表的400頁報告書指出，人類能預防大災害的所剩時間相當地少，其中一段「決策者摘要」（Summary for Policy Makers）中，強調全球暖化的速度已超越人類掌控範圍，必須得有「典範轉移」（paradigm shift），以全新制度改變當前的社會體制，才能避免氣候變遷對未來造成最嚴重破壞。

報導指出，2015年聯合國氣候峰會中通過《巴黎協議》（Paris Agreement），取代京都議定書，冀望能共同遏阻全球暖化趨勢，但在協議簽訂前，近10年的科學研究都假設，攝氏2度是安全範圍。不過，IPCC的報告指出，全球暖化的影響比原先預期來得快，衝擊也更大。