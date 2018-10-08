馬雲是江澤民家族白手套 郭文貴：下場不是坐牢就被殺

郭文貴表示，馬雲未來的下場不是「進監獄」就是「非正常死亡」。（路透資料照）

2018-10-08 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕去年曾被中共流亡富商郭文貴點名未來下場不是「進監獄」，就是「非正常死亡」的阿里巴巴董事局主席馬雲，今年9月宣布將於一年後退休，54歲的馬雲將把阿里巴巴集團交給首席執行官張勇。

郭文貴近日接受國外知名對沖基金經理人專訪時直指，馬雲是江澤民家族白手套、「盜國賊」財富代持者，而中國國家副主席王岐山以及中國共產黨的其他領導人，幾個月前曾召見馬雲單獨談話，要求他交出股權，這才是他正值壯年「被退休」的主因。

郭文貴：王岐山等人威脅馬雲交出股權

郭文貴近日接受海曼資本（Hayman Advisors）創辦人巴斯（Kyle Bass）專訪，主持人巴斯問道：「您認為將來馬雲和阿里巴巴會發生什麼事?」郭文貴斬釘截鐵的表示，「我認為馬雲有兩個出路，所有的中國億萬富豪也只有兩個出路：要麼進監獄坐牢，要麼非正常死亡」郭文貴更批評阿里巴巴，以「賣假貨」維生，「一切都是謊言」。

然而，郭文貴也承認，阿里巴巴確實是個優質資產，「賺了很多錢！」，更指阿里巴巴價值「上兆美元」，然而這一切都將會被中國政府收走，郭要大家讀讀1927至1942年的德國歷史，形容中國共產黨和當年的納粹帝國元首希特勒（Adolf Hitler）一樣，要把資產充公，使私人企業國有化，再把資產轉移到中共高幹家族手上。

郭文貴爆料，過去3個月，中國共產黨包含王岐山等領導人，找了68家私人企業老闆，「包括馬雲，一家一家單獨談話！」郭文貴說，中共威脅他們，「我要你們愛你們的國家！為你們的國家做貢獻！把你們的股權全都交出來！」郭文貴說，這就是為什麼，馬雲會放棄了他所有的股權。

馬雲是江澤民家族的白手套、盜國賊財富代持者

郭文貴說：「馬雲以前是江澤民家族的白手套、盜國賊集團的財富代持者」，就像「代理孕母」一樣，而現在他們要收回白手套代持的財富，「就像取出代理孕母子官中的嬰兒，要讓馬雲滾蛋！」，而最終結局只會有兩種下場，不是進監獄就是被殺，「每個白手套都會是這樣的下場」，郭文貴還向主持人說：「你相信我嗎？那就從中國撤回你的投資資金，我是很嚴肅的。」

中國流亡富商郭文貴、前白宮首席策士班農（Steve Bannon）接受知名對沖基金海曼資本（Hayman Advisors）創始人巴斯（Kyle Bass）專訪的完整節目，將在近期由巴斯主持的訪談節目《Real Vision》中正式播出。