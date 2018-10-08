馬凱簽證遭拒惹議 《環時》：少一個英記者無損港言論自由

許多新聞組織與民眾連署，要求港政府給說明為何不給英記者馬凱簽證，但仍未獲得回應。（美聯社）

2018-10-08 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕曾舉辦港獨演說的英國金融時報亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet），日前向港府申請工作簽證續期遭拒，引發各界質疑中國介入香港新聞自由的聲浪，許多新聞組織與民眾連署，要求港政府給說明，但仍未獲得回應，中國官媒《環球時報》更表明「少一個馬凱」香港的言論自由不會受損。

綜合媒體報導，英國金融時報亞洲新聞編輯馬凱日前向香港政府申請工作簽證續期遭拒，由於日前馬凱曾邀請主張港獨的「香港民族黨」召集人陳浩天演講，遭疑是中國當局「秋後算帳」，英國外交及聯邦事務部要求香港政府「緊急解釋」（urgent explanation），強調這事關尊重香港的自治、新聞自由，與生活的方式。

不少香港民眾在港入境事務處前抗議，FCC、香港記者協會、國際記者聯會、無國界記者、獨立評論人協會，以及大專新聞教育工作者等香港、國際新聞組織今（8日）下午也遞交聯署信給香港特首林鄭月娥，要求其解釋，至今港府仍未回應。

《環球時報》昨還發表題為《少一名英國記者，香港就「內地化」了？》的社評，稱給不給簽證是典型的主權權力，可以不用解釋，反批馬凱應反思自己行為，邀請陳浩天演講，其政治挑釁意味非常明顯，超出言論自由範疇，還對此嘲諷少了一名英國記者，香港的言論自由不會受損。