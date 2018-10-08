牽手從心動到古稀！ 黑白照呈現超過80年的動人愛情

2018-10-08 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕不少網友在臉書上分享一張號稱紀錄超過80年愛情的照片，拍下照片的當下，病危的老先生向老太太喊道：「親親，親親。」該照片讓不少網友動容，表示這才是愛情阿！

綜合外媒報導，這張名為《吻別》的黑白照是由秦皇島攝影師，64歲的徐英喆所拍攝，更獲得香港影展金獎的榮耀，照片中的主角正是他的父母親，徐英喆說：「這是張神奇的照片，母親親吻父親後，父親又奇蹟般的日漸康復。」

《吻別》中可見「老太太低頭親吻臥床的老先生」，據悉，老先生自2012年5月17日倒下後，一直由老太太照顧，即便已經70幾歲，老太太還是堅持無論是餵飯吃藥、擦臉洗澡都親自做，從未喊過一聲累，徐英喆看到父母親間如此深的愛，決定在父親快結束生命的最後三個月中，以拍照的方式盡孝。

據了解，這是一段從「青梅竹馬」到「舉案齊眉」的愛情故事，兩人是無血緣關係的養子女，因此小時候皆以「兄妹」相稱，但兩人之間的感情隨著時間，逐步昇華成愛慕之意，到談論婚嫁的年紀便決定相守一生。

這張照片在網路上有許多網友分享、轉載，紛紛表示「一輩子最重要的事，其實就是選對你身邊的人。」、「好希望自己以後的婚姻可以這麼美滿」、「既感動又心碎的一刻」；其中一篇分享該照片的文章更寫下：「我想牽你的手，從心動，到古稀。」感動不少網友。