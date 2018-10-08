MeToo變調 美國謊報性侵率達2％至10％

#MeToo標籤在美國已引起反思，因為全美性侵謊報率約為2％至10％。（歐新社）

2018-10-08 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國大法官卡瓦諾被川普提名後，遭指控多年前曾犯下性侵案，但FBI查無任何實證，卡瓦諾最後得到參議院過半票數成為大法官。事實上，原本讓遭受狼爪的女性有勇氣站出來的#MeToo標籤，在美國已引起反思，許多女性和媽媽們都改用#ProtectOurBoys來譴責謊報性侵的案件，而全美謊報率約為2％至10％。

《CNN》報導，除了卡瓦諾案之外，美國過去早就發生一些知名的誣陷性侵案，例如杜克大學2006年男子曲棍球的3名成員，曾被指控性侵舞女，其中1人被拘押1天，而且整隊因為醜聞造成當年賽季完全報銷。經過調查後3人終獲清白，案發地點的市政府也為此支付和解金。

此外，2002年加州1名17歲的高中美式足球線衛班克斯（Brian Banks），被女同學指控性侵，為了保住自己拿獎學金在南加州大學繼續打美足的可能，他聽從律師的指示採取認罪協商，雖然逃過最高的41年徒刑，但仍然坐牢5年才假釋出獄。

透過加州無罪項目的努力，指控他的女子後來才承認，自己當時與班克斯發生關係是兩廂情願，班克斯從未性侵過她。2012年，法院撤銷定罪判決，班克斯在法庭上痛哭，2013年他成功被NFL亞特蘭大獵鷹隊簽下。

美國性暴力資源中心的數據顯示，性侵的謊報率普遍在2％至10％之間。不過，這個數字並未十分精確，因為某些地方執法機構將沒有足夠證據起訴的案件，直接被標記為謊報；部分執法單位則會更準確地標記成「毫無根據」。

美國總統川普在卡瓦諾查無性侵證據後，直言針對男性的性侵指控是非常可怕的，因為「在你被證明是無辜之前你是有罪的。」