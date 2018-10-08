塗鴉大師Banksy自毀4千萬作品 競標時疑在場直擊！

班克西六日透過Instagram發布《氣球女孩》畫作被「碎掉」當下的照片，並留言「碎了，碎了，毀了…」。（圖擷自推特）

2018-10-08 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品《氣球女孩》日前拍賣，以140萬英鎊（約新台幣4353萬元）高價落槌當下，畫框竟成為碎紙機，把裡面的畫作直接摧毀，現場競標者全看傻，消息傳出後，有網友發現，其實當天班克西疑似就在現場，看著整場競標過程。

班克西7日公布影片，在畫框內安裝碎紙機，他引用了畢卡索的話：「破壞的欲望也是一種創造欲」，他也表示，這樣做是為了「以防這幅畫被拍賣。」

根據英媒報導，班克西在競標時疑似現身，網友進行交叉比對後，發現疑似班克西男子的拍照位置，和班克西IG影片的角度一樣。不過，由於班克西的身份太神秘，也有人猜測班克西其實代表一群人，且同時都出現在競標現場。

2008年曾傳出一名男子工作中的照片，當時有人懷疑就是班克西本尊，並提到班克西本名為羅賓·甘寧漢（Robin Gunningham），但班克西的代理人否認此猜測。

報導也提到，該畫被班克西「自毀」後，引起買家更高興趣，目前《氣球女孩》的賣價已飆到原標價140萬美元的兩倍。