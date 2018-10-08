郭文貴：親眼看過王岐山、范冰冰性愛影片

郭文貴近日表示，他親眼看過王岐山與范冰冰的「性愛影片」，而去年說要提告的范冰冰早已撤訴。（資料照，歐新社）

2018-10-08 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕去年曾指現任中國國家副主席王岐山與范冰冰有性愛關係的中國流亡富商郭文貴近日表示，他親眼看過王岐山與范冰冰的「性愛影片」，而去年曾揚言要在美國紐約控告郭文貴「誹謗」的范冰冰，早已私下撤訴。

中國流亡富商郭文貴，去年爆料范冰冰與中國國家副主席王岐山有性愛關係，更指范冰冰身體右側下方有個「小疤痕」，引發軒然大波。去年7月6日，范冰冰透過工作室發聲明嚴厲駁斥，稱這是「惡意誹謗」，還表示會委託美國律師在紐約向郭文貴提告。

范揚言控告郭文貴 早已私下撤訴

郭文貴近日接受美國海曼資本（Hayman Advisors）創始人巴斯（Kyle Bass）專訪時指出，「我有范冰冰與王岐山的性愛影片」，更表示去年范冰冰本來公開發聲明說要在紐約向法院提告郭文貴誹謗，後來又私下撤訴，不了了之。

范冰冰被要求閉嘴 不談「以前」的事

談到范冰冰逃稅遭罰，郭文貴爆料，中國國家副主席王岐山要求范冰冰閉嘴，不得談論「以前」的事情，「王岐山拿著她的錢，威脅她，不能像我這樣爆料，不能談論以前的事！」

主持人問道，范冰冰身家到底有多少錢?郭文貴回應：「哦，天啊！這是很大的數字，至少超過幾十億，我很確定」，郭文貴透露，「她幫助過我朋友，透過王岐山一周內從中國銀行貸12億、從國家開發銀行貸30億，然後她一筆貸款拿20%的佣金，這才是她的工作，不是演員！」

郭文貴：范冰冰曾向房地產開發商要求35%佣金

郭文貴更再爆料，先前有一個香港房地產開發商的朋友，需要貸款20億元，「范冰冰說一周之內幫你拿到，但是要35%的佣金」，這位房地產開發商朋友詢問他的意見，郭文貴說當時他回應：「不要做這種事，35%的佣金太多了，太瘋狂了！」

郭文貴表示，一年前，他就在直播中爆料范冰冰、馬雲、王岐山、海航等事情，「我的所有爆料，無人相信」，曾在2008年金融海嘯做空美國次貸因而大賺一筆的知名對沖基金經理人、訪談節目主持人巴斯回應道，「起初，人們認為你爆料的這些事情太瘋狂了，但是隨著事情的發展，就像你預測的一樣，人們開始越來越相信了」。