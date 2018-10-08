引誘犯罪？ 廁所「偷窺標誌」讓女顧客想起創傷記憶

女顧客控訴連鎖漢堡店廁所門上標誌「男性攀在門上偷窺女性」，讓她想起童年創傷。（圖擷自紐西蘭先驅報）

2018-10-08 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名女顧客控訴連鎖漢堡店「Velvet Burger」分店廁所門上，以「男性攀在門上偷窺女性」的標誌惹議，讓女顧客想起童年曾遭偷拍的創傷記憶，讓她嚴厲的表示「請將其標誌撤下」！

綜合外媒報導，9月28日，克拉克（Clarke Spies）到漢堡店分店「Fort Street」用餐，要去使用廁所時，看到該廁所標誌，隨即想起童年在賣場更衣室遭偷拍的狀況，怒批這根本是在暗示大眾犯罪。

《紐西蘭先驅報》報導，克拉克表示，當時10歲的她正光著身子在更衣室中準備試穿牛仔褲和襯衫，但餘光一瞥竟發現有人在外偷拍，無奈當時證據不足，無法將犯人繩之以法，多年後該名犯人被查獲有大量兒童色情照片被定罪，她說：「誰知道一個小小的標誌會勾起不堪的記憶。」

該漢堡店分店「Fort Street」對此出面澄清，表示標誌的原意是想告訴顧客，這間廁所是不分性別、男女通用的，並沒有要引誘犯罪或是對女性不敬。

漢堡店總經理詹姆斯（James Arnott）則表示，這個標誌在接獲投訴過後已經被撤除；據了解，這不是該漢堡店第一次開女性的玩笑，2012年曾打出「Chris Beatss by Chris Brown」的標語，以當時克里斯布朗（Chris Brown）毆打女友蕾哈娜（Rihanna）的時事，作為促銷活動噱頭，不過顧客不買單，反倒引起民憤，遭到民眾揚言抵制。