「Audi哥」德國前總理5度結婚 喜迎49歲韓國女翻譯

德國前總理施若德，5日迎娶48歲的南韓翻譯員金素妍，這是施若德的第5段婚姻。（路透）

2018-10-08 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕高齡74歲的德國前總理施若德（Gerhard Schroeder），5日迎娶49歲的南韓翻譯員金素妍，不少政商名流都到場祝賀。兩人5月就已在南韓進行結婚登記，這是施若德的第5段婚姻。

綜合外媒報導，施若德和金素妍2年前在國際管理者會議認識，兩人5日在柏林Adlon飯店舉辦婚宴，邀請150名賓客，德國聯邦總統施泰因邁爾（Steinmeier） ，天蠍樂團（Scorpions）主唱克勞斯邁恩（Klaus Meine），以及許多政商、媒體名流皆到場祝賀，場面相當熱鬧。

金素妍當晚身穿傳統韓服迎賓，隨後換上一套白色裙裝，施若德則是以一襲黑色西裝、白襯衫出席自己的第5場婚禮。

施若德在1998年至2005年間擔任德國總理，過去有過4段婚姻，豐富的婚姻史，讓他被戲稱為「奧迪哥（Audi man）」，該品牌的4個圓環標誌猶如4枚婚戒。金素妍目前擔任德國北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）經濟發展公司駐首爾代表，同時也是施若德的韓文翻譯員。兩人婚後將往返於德國和首爾。